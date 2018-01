Saída de Kawall surpreende analistas e eleva tensão fiscal Analistas do mercado financeiro foram pegos hoje de surpresa com a notícia da saída de Carlos Kawall do Tesouro Nacional e temem que a questão do controle fiscal perca força no governo. Na manhã desta sexta-feira, dia 29, o Diário Oficial da União trouxe o pedido de exoneração do secretário, que alegou motivos pessoais para deixar o Tesouro. O secretário-adjunto, Tarcísio José Massote de Godoy, foi nomeado interinamente para a função. Para o economista da Tendências Consultoria Integrada Roberto Padovani, existem, na realidade, duas versões para a saída de Kawall. A primeira é de caráter pessoal e envolveria preocupação com o estado de saúde de uma pessoa da família. A segunda, e a que mais preocupa os analistas se estiver correta, é a de que o ex-secretário sabia que não poderia contar com a defesa do ministro da Fazenda, Guido Mantega, em suas ações na área fiscal. "Ele temia ficar sozinho numa eventual dificuldade", observou o economista. Para Padovani, a situação é agravante para o atual momento do governo, quando a questão fiscal está tornando mais importante por causa dos gastos públicos que estão surgindo, como a elevação do salário mínimo de R$ 350,00 para R$ 380,00. "Kawall conquistou o mercado por meio de um trabalho sério e, neste momento, seria importante que ele continuasse", afirmou. A mesma avaliação apresentou o economista-chefe do Banco Schahin, Sílvio Campos Neto. "A gente sabia de algo (sobre a possível saída de Kawall) no ar, mas a notícia hoje me surpreendeu", afirmou. Para ele, a exoneração do secretário representa uma voz defensora a menos da disciplina fiscal. "E isso gera certa apreensão." Campos Neto destacou que ainda nesta linha de atuação está hoje o secretário-executivo do Ministério da Fazenda, Bernard Appy. "Estamos perdendo uma pessoa que defendia o controle fiscal e só sobra Appy, que não sabemos também se irá ficar", considerou. Reflexos O economista-chefe da Confederação Nacional do Comércio (CNC), Carlos Thadeu de Freitas, avaliou que o secretário do Tesouro Nacional, Carlos Kawall, deixou o cargo por motivos de discordância com a política fiscal de longo prazo. "Já era uma cena esperada (o pedido de demissão). Ele tinha realmente pontos de divergência do pacote fiscal", comentou Freitas, que foi diretor do Banco Central. Segundo o economista, Kawall nos seus últimos pronunciamentos em seminários vinha enfatizando a necessidade de corte de despesas. "Essa preocupação não era com o curto prazo, mas com a política de longo prazo", acrescentou ele. "A política fiscal em 2007 já está dada. O mais importante é depois, a partir de 2008, quando será preciso alguma reforma", disse. Ele destacou que o pacote de medidas "se vier" será muito mais voltado para medidas de desoneração de impostos e não de cortes de despesas. Na sua avaliação, a saída de Kawall não vai representar, no entanto, uma mudança de curto prazo. Para ele, o presidente do BNDES, Demian Fiocca, que está sendo cotado para o cargo é um "excelente nome". Mas ele também não vê problemas na substituição de Kawall por um nome técnico do Tesouro, como o secretário-adjunto, Tarcísio Godoy, que foi nomeado interinamente para o cargo. "O comando político da área fiscal está com o ministro da Fazenda. O Tesouro é um órgão técnico", disse.