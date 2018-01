Saída de O´Neill é boa para a América Latina, diz analista Os analistas em Wall Street consideraram positiva para a América Latina e para a economia dos Estados Unidos a renúncia do secretário de Tesouro norte-americano, Paul O´Neill, e do conselheiro econômico da Casa Branca, Larry Lindsey. "É uma boa notícia para a América Latina que O´Neill se foi, tanto que os títulos da dívida estão reagindo favoravelmente, mas essa reação positiva só se sustentará dependendo do perfil de quem for suceder O´Neill", afirmou à Agência Estado o diretor de pesquisa da BCP Securities, Walter Molano. "Se for Glenn Hubbard (também conselheiro econômico do governo Bush) será muito ruim para a América Latina, pois ele não tem uma boa visão para a região. E ele (Hubbard) quer muito esse emprego". O economista-senior para Estados Unidos do Deutsche Bank, Cary Leahey, tem a mesma opinião. "O´Neill era um dos membros mais desbocados do governo Bush e isso prejudicava muito. Para a América Latina é algo muito positivo a saída de O´Neill", disse Leahey. A ironia de tudo, segundo ele, é que o governo Bush afirmou ter como prioridade os cortes de impostos para dar um impulso a economia, mas O´Neill e Lindsey eram defensores ardorosos desse corte de impostos. "Mas qualquer um que venha para o cargo terá que falar menos", disse. Leahey disse que os candidatos mais fortes para suceder O´Neill são Stephen Freedman, que tem experiência em Wall Street e trabalhou com Robert Rubin (ex-secretário do Tesouro) no Goldman Sachs, e Bill Archer, com experiência no Congresso norte-americano. Para o diretor de risco soberano para América Latina da Fitch Ratings, Roger Scher, o fato de a saída de O´Neill marcar um foco maior do governo Bush na recuperação da economia norte-americana é algo que também será mais benéfico para a América Latina. Scher concorda que a maior crítica a O´Neill era o fato de o ex-secretário do Tesouro falar demais em momentos delicados para países como Argentina e Brasil. "No entanto, as ações pesam mais do que as palavras. Apesar dos comentários negativos, O´Neill participou da liberação do pacote de US$ 30 bilhões do FMI ao Brasil e também liberou de recursos do próprio Tesouro cerca de US$ 1,5 bilhão ao Uruguai" disse Scher. "O´Neill podia não ter sido tão diplomático quanto muitos dos seus antecessores, mas não significa que ele era hostil à região". Para Scher, se for levado em conta o volume de recursos que a administração Bush, via FMI, liberou para a América Latina, pode-se até argumentar que O´Neill foi mais favorável para a América Latina do que outros secretários de Tesouro, apesar de seus comentários polêmicos. Segundo Scher, o nome do sucessor de O´Neill afetará a América Latina, mas a questão mais importante do trabalho do sucessor de O´Neill será cuidar de questões da economia doméstica dos Estados Unidos. "Alguém mais próximo do mercado financeiro certamente ajudará. O´Neill vinha do setor industrial, enquanto seu antecessor, Robert Rubin, era do mercado financeiro. Isso importa por causa do estado atual da economia norte-americana e também por conta da fraca confiança dos investidores no mercado de ações dos EUA", disse.