'Saindo de recessão, atividade e emprego seguem abaixo de níveis pré-crise', diz Meirelles

BRASÍLIA - O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, usou seu perfil no Twitter nesta terça-feira, 20, para comentar o resultado do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de maio, que informa o saldo do emprego com carteira assinada no Brasil e ficou positivo em 34.253 vagas.

Em suas postagens, Meirelles diz que o número confirma as previsões do Governo Federal de recuperação gradual do emprego, ressaltando que durante a retomada é natural que a economia demande tempo para atingir o nível de emprego desejado.

"Existem sinais de recuperação da agricultura, indústria, varejo e serviços, que marcam o início de uma trajetória de crescimento", afirmou o ministro. "Como em todas as economias, as empresas levam algum tempo para voltarem a contratar novos trabalhadores e reduzir a taxa de desemprego", completou em outra série de postagens mais cedo.