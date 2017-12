Sakf promete R$ 10 bi em investimentos se juros caírem O presidente eleito da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Sakf, anunciou que até o final deste mês entrega ao governo "um pacote" de investimentos de R$ 10 bilhões, programados pela indústria paulista. Em troca os empresários cobrarão do governo uma redução "significativa" da Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP), atualmente de 9,75% ao ano. "Montaremos este pacote para ofertar ao governo em troca do compromisso que ele terá de assumir conosco de baixar a TJLP", frisou Skaf, adiantando que a iniciativa faz parte do esforço dos empresários para manter a inflação baixa e garantir as atuais tendências de crescimento econômico. O novo dirigente da Fiesp não quis detalhar quanto os empresários pretendem reivindicar de redução na TJLP, com a justificativa de que a proposta ainda está em elaboração. Ele adiantou que os investimentos são da indústria de São Paulo, mas não serão necessariamente feitos no Estado porque algumas das empresas envolvidas operam também em outros estados. Sakf prestou essas informações ao lado do presidente nacional da Central Única dos Trabalhadores (CUT), Luiz Marinho, com quem manteve hoje à noite no primeiro encontro oficial para discutir a proposta do "entendimento" que os dois lançaram para assegurar o desenvolvimento sustentado do País.