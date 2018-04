Salão reúne desde lojas até prédios inteiros A idéia de realizar o primeiro Salão de Investimento Imobiliário surgiu da observação da empresa de consultoria CB Richar Ellis de que os médios investidores do setor, com capacidade de crédito de R$ 500 mil a R$ 3 milhões, não estavam sendo bem assistidos na hora da compra do bem. "Sem acesso às informações adequadas, o investidor acaba não tendo o retorno esperado durante o fechamento do negócio", afirma o gerente sênior de Investimento da empresa, Martim Jaco. Durante o salão, iniciado na semana passada e com encerramento no dia 30, serão apresentados 22 imóveis, com valor total em torno de R$ 70 milhões. A oferta vai de lojas a edifícios inteiros, sendo que os mais valorizados estão nas regiões da Avenida Brigadeiro Faria Lima e da Marginal do Pinheiros. Como os imóveis já estão locados, com contratos que chegam a 12 anos, há garantia de retorno do investimento. A rentabilidade prevista é de até 1,2% ao mês. Segundo Jaco, durante a semana os consultores da empresa foram muito procurados por pessoas que nunca investiram no setor e que buscavam informações sobre o mercado. "Mesmo que não façam o investimento agora, elas ficam sabendo que podem contar com a consultoria de alguém para um futuro negócio", diz. As propostas dos interessados são entregues durante o salão e respondidas no prazo de 48 horas. Mais informações: 5185-4688