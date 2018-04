Salão vai ofertar imóveis de alto padrão em SP A consultoria especializada em investimento imobiliário CB Richard Ellis promove o 1º Salão de Investimento Imobiliário entre os dias 19 e 30 de agosto. Serão ofertados cerca de 30 imóveis comercias de alto padrão, com preços a partir de R$ 500 mil. O presidente da consultoria, Walter Cardoso, alerta que os imóveis estão localizados nas regiões da Avenida Faria Lima, Marginal Pinheiros, Avenida Paulista e Jardins. Os interessados terão as duas semanas do evento para avaliar os imóveis e seus documentos. Walter Cardoso explica que as propostas terão respostas em até 48 horas. As condições de pagamentos poderão variar conforme o limite de crédito do cliente. Os financiamentos estão sujeitos à análise de crédito. O evento acontecerá na sede da CB Richard Ellis que fica na Rua Alexandre Dumas, 1.711, 7º andar, zona Sul. O interessado deve agendar sua visita pelo (0xx11) 5185-4688. O presidente da consultoria alerta que alguns dos imóveis ofertados estão ocupados por empresas multinacionais. "Nestes casos o retorno do investimento é certo. Em alguns imóveis a rentabilidade chega a ser de 1,2% ao mês", afirma. Walter Cardoso também aponta como vantagem a possibilidade de avaliar em duas semanas o imóvel que vai se investir.