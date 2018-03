Salário baixo ajuda a evitar demissões, afirma empresária Os baixos salários contribuíram para a estabilidade do emprego industrial paulista em fevereiro, que ficou em 0,01% com a criação de apenas 75 postos de trabalho. "Existe um fato favorável na queda do poder aquisitivo dos salários. Como o custo da mão-de-obra está relativamente mais baixo, as indústrias estão demitindo menos", disse a diretora da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Clarice Messer. Ela sugeriu que os trabalhadores, durante a campanha salarial, deverão optar entre a manutenção do emprego ou o acompanhamento da inflação pelo poder aquisitivo. "Se a negociação for brava, isso vai repercutir o emprego. Se for mais moderada, o emprego poderá ser mantido", disse. Segundo ela, as negociações mais intensas ocorrerão nos meses de outubro e novembro. Clarice disse que está descartada a antecipação de um reajuste salarial para os trabalhadores, conforme tem exigido a Força Sindical. "Numa primeira conversa, os sindicatos ligados à Fiesp já informaram aos trabalhadores que está totalmente descartada essa antecipação", disse. Ela negou que esteja fazendo ameaça aos trabalhadores. "Ficarei muito decepcionada se for entendido o que estou dizendo como uma ameaça. Temos acompanhado os números com isenção e isso justifica nosso posicionamento", afirmou. Ela avaliou como "relativamente positivo" o resultado do mês passado. "Do ponto de vista da sazonalidade, foi um fevereiro relativamente positivo porque essa é uma época de demissões", disse. Segundo ela, o desempenho do emprego industrial é resultado de duas situações: a dispersão entre setores que vão bem e os que vão mal, e os baixos salários. "Os setores voltados para exportação estão indo bem, especialmente os ligados ao agronegócio. Outros setores como o gráfico, sofrem um problema muito grave", disse. A diretora da Fiesp afirmou que o empobrecimento do mercado interno por causa da queda de renda da população, agravado pelo aumento de juros e difícil acesso ao crédito, tem prejudicado as empresas que não possuem presença nas exportações.