Salário de negros é metade do recebido por brancos Os pretos e pardos apresentam piores condições de trabalho do que os brancos nas seis principais regiões metropolitanas do País. Pesquisa divulgada nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) mostra que eles recebiam em média R$ 660,45 em setembro, o que equivalia a 51,1% do rendimento dos brancos (R$ 1.292,19). Tomando por base o rendimento das famílias, essa disparidade continua: a renda domiciliar per capita em domicílios cujos principais responsáveis eram pretos ou pardos (R$ 417,23) eram menos da metade daqueles domicílios onde os principais responsáveis eram brancos (R$ 950,46) em setembro. As diferenças entre pretos e pardos e os brancos na inserção no mercado de trabalho faz com que, no grupo dos ocupados mais bem remunerados, que ganham acima de R$ 1.785,10, apenas 14,4% são pretos e pardos, enquanto 83,3% são brancos. Por outro lado, os pretos e pardos são maioria em todas as faixas de salários abaixo de R$ 367,80. No caso da remuneração por salário mínimo, os pretos e pardos são 58,9% da população ocupada nas seis regiões que recebe até um salário mínimo, enquanto os brancos são 82,5% dos ocupados que recebem mais de cinco salários mínimos, grupo no qual os pretos e pardos participam com apenas 15,3%. Escolaridade A pesquisa mostra ainda que a população em idade ativa preta e parda, com média de 7,1 anos de estudo, era menos escolarizada que a população branca, que tinha em média 8,7 anos de estudo. Além disso, considerando a posição na ocupação, a categoria de trabalhadores domésticos foi a que apresentou maior participação de pretos e pardos (57,8%), seguida da construção (55,4%). Na indústria, enquanto 60% dos trabalhadores em setembro eram brancos, 39,3% eram negros e pardos. As significativas diferenças nas condições de inserção dos pretos e pardos no mercado de trabalho ocorre até mesmo nas faixas de escolaridade mais alta. Segundo a pesquisa divulgada, os pretos e pardos que têm 11 anos ou mais de estudo (equivalente ao segundo grau completo) têm rendimentos 48% inferiores aos recebidos pelos brancos na mesma faixa de escolaridade. No caso da região metropolitana de São Paulo a diferença é ainda maior e os rendimentos dos pretos e pardos com 11 anos ou mais de estudo é 51% menor do que o apurado para os brancos. Também no caso dos ocupados com curso superior concluído, os rendimentos dos pretos e pardos nesse nível de escolaridade é 32% inferior aos recebidos pelos brancos, na média das seis regiões. Em São Paulo o porcentual é exatamente o mesmo (menos 32% de rendimentos para pretos e pardos com curso superior concluído em relação aos brancos com essa escolaridade) enquanto a maior diferença apurada em detrimento dos pretos e pardos foi apurada no Rio de Janeiro (menos 36%). Desemprego O IBGE apontou também que, do total de pessoas desempregadas nessas regiões em setembro, 50,8% eram pretos ou pardos. O porcentual é bem superior à fatia de pretos ou pardos (42,8%) na chamada População em Idade Ativa (10 anos ou mais de idade, que somava um total de 39,8 milhões de pessoas nas seis regiões em setembro). Segundo o documento de divulgação do IBGE, a desigualdade em termos de inserção no mercado de trabalho dos pretos ou pardos também pôde ser observada na taxa de desemprego, que para essa parcela da população era de 11,8% em setembro, acima da taxa de desemprego para os brancos, que era de 8,6%. Cimar Azeredo, gerente da pesquisa mensal de emprego do IBGE, concorda que as discrepâncias entre pretos e pardos e os brancos no mercado de trabalho são grandes e afirma que "não se melhora isso de um dia para o outro, a forma de inserção histórica de pretos e pardos no País tem um passado muito pesado e não foram feitas políticas suficientes para diminuir essas diferenças". Os dados foram produzidos pelos técnicos do IBGE a partir da Pesquisa Mensal de Emprego, que investiga mensalmente o mercado de trabalho nas seis principais regiões metropolitanas do País. Matéria alterada às 17h08 para acréscimo de informações