Salário e FGTS: prazo termina hoje Termina hoje o prazo para pagamento dos salários referentes ao mês de outubro. A data vale também para o pagamento e o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) das domésticas. O piso da categoria é de R$ 151,00. Para os empregadores que optaram por depositar o Fundo da doméstica, o valor a ser pago é 8% sobre a remuneração e não pode ser extraído do pagamento. Os trabalhadores que recebem por meio do sistema bancário deverão ter o pagamento depositado até hoje. A empresa deverá liberar o funcionário para retirar o dinheiro e, se preciso, oferecer transporte gratuito para que ele se dirija à instituição. Em caso de qualquer irregularidade no pagamento, o trabalhador deve se dirigir à Delegacia Regional do Trabalho (DRT). Caso seja constatado o problema, a empresa está sujeita à multa de R$ 186,05 por empregado prejudicado. O dinheiro recolhido virá dos cofres da União.