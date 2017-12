Salário-maternidade é estendido para mais mulheres Empresárias, autônomas, estudantes e donas de casa que contribuem para a Previdência também têm direito ao salário-maternidade. O benefício foi estendido a elas em novembro, mas poucas mulheres têm conhecimento desse direito. Foi estipulado, no entanto, um prazo de carência, de pelo menos dez meses, pelo qual essas contribuintes precisam estar inscritas na Previdência . Caso o bebê nasça prematuramente, serão deduzidos dessa carência o números de meses em que o parto tenha sido antecipado. O valor do salário-maternidade é equivalente ao da última remuneração integral, ou seja, idêntico ao que a mulher recebeu quando trabalhou durante um mês sem interrupções. No caso de contribuintes que recebem comissão, o valor será a média dos últimos seis meses. O benefício é pago durante 120 dias, sendo 29 antes e 91 dias depois do parto. Trabalhadora rural Segundo o coordenador-geral de Benefícios da Previdência, Carlos José do Carmo, a trabalhadora rural também é beneficiada com essa nova lei do INSS . Antes, essa segurada tinha direito ao salário-maternidade, desde que comprovasse o exercício de atividade rural nos últimos 12 meses anteriores ao pedido da licença maternidade. Agora, só existe a carência de dez meses e o exercício pode ser descontínuo, com períodos intercalados de trabalho. O valor do benefício, nesse caso, é de um salário mínimo. O próximo passo da Previdência será oferecer o salário-maternidade também em caso de adoção. Para se inscrever no INSS, basta ligar para o número 0800-780191 (Prevfone) ou acessar o site da Previdência Social (veja link abaixo).Quem preferir pode ir a uma unidade do INSS e apresentar o documento de identidade.