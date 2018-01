Salário-maternidade na Internet As trabalhadoras grávidas não precisarão ir aos postos do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para solicitar o salário-maternidade. A solicitação deste benefício pode ser feita via Internet pelas trabalhadoras com carteira assinada. É o primeiro benefício que pode ser solicitado desta maneira. A medida, segundo o ministro da Previdência Social, Waldeck Ornélas, visa a facilitar a vida da trabalhadora, ao mesmo tempo que desafoga os postos de benefícios. Um em cada cinco benefícios solicitados nos postos é salário-maternidade. Pelos dados da Previdência Social a concessão do salário-maternidade cresceu 270,6% no primeiro semestre deste ano com relação ao mesmo período do ano passado. Em números absolutos, a concessão passou de 92.052 para 341.164. Segundo a Previdência Social o número é grande porque só agora o INSS tem controle sobre o salário-maternidade, que antes era concedido via empresa, sem comunicação à Previdência Social. Para solicitar o benefício, a trabalhadora deverá acessar a Internet e entrar no site da Previdência Social (ver link abaixo). Ao preencher o formulário eletrônico, o sistema exibirá o resumo da concessão, com o valor do benefício já calculado. Após confirmar seus dados, a segurada deverá encaminhar os documentos exigidos ao INSS dentro de, no máximo, 30 dias. Os dados informados serão conferidos com os dados do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), sendo que a empresa também será comunicada da solicitação pelo INSS. A solicitação do salário-maternidade também poderá ser feita pela empresa, via Internet.