Salário-maternidade para mãe adotiva As mulheres que adotarem crianças de até oito anos têm direito a licença e salário-maternidade. A lei foi sancionada na semana passada pelo presidente Fernando Henrique. A duração da licença vai variar de acordo com a idade da criança. Mães que adotarem bebês de até 1 ano deixarão de trabalhar e receberão o salário-maternidade por 120 dias. Se a criança tiver entre 1 e 4 anos, o prazo do benefício cairá para 60 dias. No caso de filhos adotivos entre 4 e 8 anos, 30 dias. Para a segurada empregada, o INSS pagará o correspondente ao último salário. Para as autônomas, o teto do benefício é de R$ 1.430.