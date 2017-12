Salário- maternidade pela Internet Para contornar o problema de atendimento ao público, a partir de 1.º de agosto, as trabalhadoras com carteira assinada, exceto as empregadas domésticas, poderão requerer o salário-maternidade sem precisar ir ao Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS). Bastará preencher, imprimir e assinar o formulário disponível na página da Previdência na Internet (veja link abaixo) e mandá-lo para a unidade de atendimento mais próxima da residência, cujo endereço também pode ser encontrado no mesmo site. Será preciso anexar certidão de nascimento da criança ou atestado médico. A documentação também poderá ser enviada pelos Correios ou por portador. Segundo a Previdência Social a facilidade será estendida a outras contribuintes, como as empregadas domésticas, trabalhadoras avulsas e contribuintes individuais. Benefício não vale para casos de aborto não criminoso O empregador também poderá requerer o salário-maternidade para a sua empregada, pela Internet. O benefício só não poderá ser solicitado dessa maneira em caso de aborto não criminoso, até seis meses de gestação. Nesse caso, a segurada terá que fazer perícia médica na agência do INSS. O salário-maternidade é pago por um período de 120 dias e pode ser solicitado 28 dias antes do parto, contanto que a trabalhadora apresente atestado médico. Caso o pedido seja feito depois do parto, basta mandar a certidão de nascimento. O benefício passou a ser pago diretamente pela Previdência Social, desde novembro de 1999. O salário-maternidade é o único benefício que não se enquadra no teto de pagamento de R$ 1.328,25. Para empregada assalariada, corresponde ao seu último salário.