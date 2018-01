Salário médio da Argentina é de US$ 444 O salário médio da Argentina é de 1.288 pesos (US$ 444) de acordo com um estudo privado realizado no setor empresarial pelo Instituto para o Desenvolvimento Social Argentino (Idesa). De acordo com a pesquisa, os empresários declararam que a média das remunerações na cidade de Buenos Aires chega a 1.618 pesos, ou seja, 25% acima da média nacional. Este valor é quase o dobro do salário dos trabalhadores de Santiago del Estero (863 pesos) e Formosa (878), duas das províncias mais pobres do país, na região norte. "O novo salário mínimo oficial que será de 730 pesos este mês representa 45% do salário formal da Cidade de Buenos Aires, perto do observado no mundo industrializado", destaca a pesquisa. No entanto, "supera em 80% o salário nas províncias mais pobres do interior da Argentina, nível muito raro em outra parte do mundo".