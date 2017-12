Salário mínimo deveria ter sido de R$ 1.402,63, calcula Dieese O salário mínimo ideal para cobrir as despesas das famílias brasileiras, com dois adultos e duas crianças, deveria ter sido de R$ 1.402,63 em fevereiro, segundo projeções do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômico (Dieese). O piso salarial estimado eqüivale a 5,8 vezes o salário mínimo vigente, de R$ 240,00 e tem como base de cálculo o valor médio da cesta básica em São Paulo. No mês passado, para se levar para casa a ração mínima essencial, o trabalhador paulistano teve de desembolsar R$ 166,96, ou 69,56% do atual salário mínimo. O valor apurado para a cesta básica na cidade de São Paulo é o maior entre as 16 capitais nas quais o Dieese realiza a Pesquisa Nacional da Cesta Básica. Para os técnicos do Dieese, o salário mínimo teria que ser suficiente para cobrir as despesas das famílias com alimentação, moradia, educação, saúde, transporte, vestuário, higiene, lazer e previdência Social.