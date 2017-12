Salário mínimo é uma discussão só para abril, diz Mantega O ministro do Planejamento, Guido Mantega, disse há pouco que o governo só vai discutir o aumento do salário mínimo em abril. "Em véspera de ano novo não se discute isso. Essa discussão vai se abrir a partir das condições de abril, como receitas e despesas", disse o ministro, depois de um encontro de mais de duas horas com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no Palácio da Alvorada. Mantega disse que durante o encontro com o presidente foi feita uma avaliação "positiva" da execução orçamentária deste ano. Segundo ele foram executados 99% do que foi planejado pelo governo e liquidados cerca de 93%, 94%. "Foi uma execução muito eficiente, talvez até acima do esperado. Todos os ministérios funcionaram bem e empenharam tudo", afirmou. "Para o primeiro ano (de governo) foi muito bom. Para o segundo ano será muito melhor, pois o governo terá mais recursos e não precisará fazer contingenciamentos. Não vamos ter os acidentes de percursos que tivemos este ano", ressaltou. O ministro disse que o presidente demonstrou estar "satisfeito" pelas ações do governo neste ano. "Ele já está olhando para o próximo ano e quer que 2004 seja muito melhor. Vamos realizar mais coisas com o País crescendo mais, arrecadando mais e cumprindo mais seus programa s sociais", afirmou. Segundo Mantega, o presidente confirmou que passará o révellion com a família, no Palácio da Alvorada. Já o ministro viajará para o litoral paulista.