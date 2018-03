Salário mínimo ideal deveria ser de R$ 1.399 Estimativa feita pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) com base no preço da cesta básica em São Paulo, em fevereiro, a maior entre as 16 capitais pesquisadas, de R$ 166,54, mostra que o salário mínimo deveria ter sido de R$ 1.399,10 no mês passado. Este, de acordo com os técnicos da entidade, seria o valor que cobriria os gastos de uma família com alimentação, moradia, saúde, educação, transporte, vestuário, higiene, lazer e previdência social. Este valor, seria 6,9 vezes maior que o mínimo vigente, de R$ 200.