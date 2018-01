Salário na indústria: recuperação O salário real médio pago pela indústria do Estado de S. Paulo subiu 2,5% em março deste ano, na comparação com mesmo período de 1999. A pesquisa é da Fiesp - Federação das Indústrias do Estado de São Paulo. As expectativas positivas podem estimular as contratações em alguns segmentos. Este número sinaliza também uma recuperação da renda disponível, de acordo com a diretora da Fiesp, Clarice Seibel. Entre março de 1999 e fevereiro de 2000, o poder de compra dos trabalhadores havia caído 4,7% em todo o País. A melhora do salário em março não deve gerar pressão inflacionária. A produção industrial está aumentando e a utilização da capacidade instalada é estável. Ou seja, as empresas estão aumentando a produção com a mesma capacidade produtiva. No período entre 1999 e março deste ano, a capacidade instalada ficou em 79,7%, diante de 78,8% dos cinco anos anteriores . O total de salários reais também registrou crescimento: 2,9%. Na comparação com março de 1999, houve queda de 0,1% e nos últimos 12 meses, de -5,9%. O número de pessoal ocupado apresentou ligeiro crescimento, de 0,12%. Desde janeiro, este número vem mostrando elevação. As horas trabalhadas na produção cresceram 2,2% sobre março de 1999.