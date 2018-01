Salário: pagamento de fevereiro vence hoje Termina hoje o prazo para pagamento dos salários de fevereiro. Esse prazo também vale para as empregadas domésticas com registro em carteira. Para quem recebe por meio do sistema bancário, o dinheiro deverá estar disponível para o saque até o final do dia. A empresa também é obrigada a liberar um horário para o funcionário fazer a retirada e transporte gratuito até o banco, se isso for necessário. Em caso de irregularidade, o funcionário poderá solicitar a intervenção da Delegacia Regional do Trabalho. A empresa estará sujeita a uma multa por empregado prejudicado, a ser recolhida aos cofres da União.