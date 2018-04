Salário sim, rotatividade não Empresários em geral socializam apenas prejuízos. Essa foi uma afirmação muito pronunciada no início deste ano, referindo-se às medidas que várias empresas estavam adotando para sobreviver na crise. Tal asserção é, no mínimo, equivocada. Os anos de 2007 e 2008, no Brasil, são exemplos de - embora parca - distribuição de riqueza em momento de crescimento econômico. Cerca de 90% dos acordos ou convenções coletivas de trabalho, em 2007, pagaram a inflação, e a maioria deles concedeu alguma porcentagem de ganho real. Em 2008, no primeiro semestre, cerca de 70% dos acordos resultaram em algum ganho real para os empregados. Os ganhos foram menores do que em 2007 pelo fato de que o primeiro semestre de 2008 apresentou sinais mais fortes de inflação. Portanto, nota-se que não se trata só de socializar prejuízos. As organizações que estão atuando para valer no mercado, com visão de futuro, buscam vantagens competitivas administrando os salários. Objetivam tanto o lado motivacional dos seus colaboradores, que afeta na produtividade da empresa, quanto o lado material, que implica a subsistência do próprio assalariado e da sua respectiva família. Agora em 2009, apesar da crise, no primeiro semestre, pelo menos em vários setores da economia não se viu a remuneração em queda livre. Verificam-se até mesmo acordos coletivos resultando em algum ganho real para os assalariados. Esses ganhos, por razões óbvias, são menores do que os obtidos nos anos de 2007 e 2008. Em vez de se concentrarem na faixa entre 2% e 3% acima da inflação, têm ficado entre 0,5% e 1%. Porém são ganhos reais. Há, entretanto, um outro lado dessa história que é nefasto para a economia. Trata-se do crescimento da chamada rotatividade da mão de obra: substituir um assalariado que ganha mais por um que ganha menos. É fato que ela cresceu com a crise. Segundo dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), nos últimos seis meses a rotatividade atingiu 23,4% dos cerca de 29,4 milhões de trabalhadores formais do setor privado. Porém tal rotatividade não é resultado da crise, mas da falta de visão de alguns empresários descompromissados com a qualidade de seus produtos ou serviços, independentemente de crise ou não. Historicamente, a rotatividade sempre foi alta no País, principalmente no setor terciário. Trata-se de uma prática que a empresa é livre para fazer - e deve permanecer livre -, mas só contribui para manter uma economia debilitada. A rotatividade se torna ainda pior em tempos de crise. Em período de crescimento econômico, a empresa em geral dispensa um profissional que está ganhando mais e, não raro, contrata dois ganhando menos. Lamentável, mas pelo menos gerou emprego. Já na atual época de crise, o profissional é dispensado e substituído por apenas um outro, que entra ganhando menos. Essa política salarial da rotatividade faz com que todos percam: a empresa vende menos, o empregado vê seu poder de consumo minguar e o governo gasta mais com o seguro-desemprego. O antídoto contra a rotatividade é o crescimento econômico. Mas ela se perpetua mediante um círculo vicioso à medida que, por um lado, só se pode acabar com ela se houver pujança econômica, mas, por outro lado, ela é uma das principais geradoras do próprio enfraquecimento da economia. A redução dos salários é muito prejudicial para uma economia de mercado. Sustentei essa opinião em vários artigos neste espaço, desde as épocas dos ineficazes congelamentos de preços, gatilhos salariais e pacotes econômicos. Sinto-me muito confortável em defender essa opinião, novamente, quando leio as considerações de Paul Krugman, Nobel de Economia, em recente artigo publicado neste jornal, sob o título A Síndrome dos Salários em Queda. Escreve o economista que "os EUA entraram nessa crise quando a dívida familiar, em termos de porcentagem de renda, alcançou seu patamar mais alto desde a década de 30. As famílias estão tentando reduzir essa dívida, poupando como jamais visto em uma década. Mas, com a redução dos salários, a meta fica difusa. E como os encargos da dívida pressionam os gastos de consumo, a economia continua em depressão". Palavras sábias que poderiam iluminar aqui, no Brasil, aqueles cuja visão parece estar sempre no escuro. *Sérgio Amad Costa é professor de Recursos Humanos e Relações Trabalhistas da FGV-SP