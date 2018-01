Salários de agosto devem ser pagos até amanhã Quinta-feira vence o prazo para o pagamento dos salários de agosto. Esse prazo vale também para as empregadas domésticas com carteira assinada. O piso da categoria é o valor do salário mínimo em vigor, de R$ 180,00. A empresa também será obrigada a conceder um horário para o funcionário fazer o saque e fornecer transporte gratuito até o banco, se for necessário. Em caso de qualquer irregularidade no pagamento, o funcionário poderá solicitar a intervenção da Delegacia Regional do Trabalho (DRT). O empregador estará sujeito à multa de R$ 186,04 por empregado prejudicado. Mas, como se trata de multa administrativa, o dinheiro será recolhido aos cofres da União.