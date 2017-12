Salários de funcionários do Banco Santos continuam bloqueados O Banco Central ainda não liberou os salários bloqueados da maioria dos 320 funcionários do Banco Santos. De acordo com a diretora do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região, Ana Paula Santos, este assunto será tratado amanhã com o interventor do BC na instituição, Vânio Aguiar. "É um absurdo que os vencimentos dos trabalhadores ainda estejam retidos desde o dia da intervenção. Os bancários têm obrigações, como contas a pagar, e precisam, com urgência, dos seus recursos para honrar seus compromissos", disse. No dia 12 de novembro, os salários dos funcionários referentes à primeira parcela dos vencimentos de outubro foram depositados em suas contas correntes no Banco Santos. Quem aplicou no mesmo dia seus recursos em contas ou fez aplicações em contas de outros bancos conseguiu ter acesso ao dinheiro normalmente. Contudo, segundo o sindicato, a grande maioria dos funcionários do banco não fez a transferência e não pôde ter acesso ao dinheiro. Como a intervenção foi decretada pelo BC na noite daquele dia, muitos funcionários estão com as aplicações de suas contas bloqueadas. Ana Paula está preocupada com a liberação dos recursos já para a próxima sexta-feira (26), quando deveria ser depositado o restante do salário de outubro. "Os empregados do Banco Santos foram informados que os seus salários seriam liberados no começo desta semana, mas não existe nenhuma informação clara sobre o desenvolvimento desta questão", afirmou. Negociações Amanhã de manhã, a dirigente do sindicato, acompanhada de um outro diretor da entidade, mais técnicos do sindicato das áreas jurídica e econômica, vão se encontrar pela primeira vez com o interventor do BC no Banco Santos. "Além do desbloqueio dos salários, vamos focalizar na reunião a situação dos empregos dos trabalhadores e também o pagamento da Participação de Lucros e Resultados (PLR)." A sindicalista defende que os funcionários recebam a PLR porque foram responsáveis pelo bons resultados financeiros apresentados nos balanços do banco. No primeiro semestre, o Banco Santos exibiu um lucro líquido de R$ 46,67 milhões.