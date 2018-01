Saldo acumulado da balança é 182,05% maior que em 2002 O saldo da balança comercial acumulado de janeiro a agosto deste ano está 182,05% acima do registrado em igual período do ano passado, segundo os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior . O superávit acumulado neste ano é de U$S 15,132 bilhões. No mesmo período do ano passado, o saldo era de US$ 5,365 bilhões. Isso se deve ao aumento de 22,9% nas exportações do período e a uma queda de 4,05% das importações. As exportações de janeiro a agosto deste ano somam US$ 45,510 bilhões, ante US$ 37,026 bilhões em igual período do ano passado. Já as importações estão acumuladas de janeiro a agosto em US$ 30,378 bilhões, ante US$ 31,661 bilhões no mesmo período do ano passado.