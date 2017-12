Saldo acumulado da balança passa de R$ 24 bilhões A balança comercial fechou a terceira semana de dezembro com um superávit de US$ 704 milhões, elevando para US$ 2,001 bilhões o saldo acumulado no mês. De acordo com os dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, entre os dias 15 e 21 deste mês foram exportados US$ 1,665 bilhão em produtos, com média diária de US$ 333 milhões. No mesmo período, as importações somaram US$ 961 milhões, com média diária de US$ 192,2 milhões. O superávit comercial da terceira semana foi o melhor resultado semanal apurado até agora em dezembro. Mais de US$ 24 bilhões O saldo acumulado no ano já ultrapassou a casa dos US$ 24 bilhões. Com os US$ 704 milhões de superávit na semana passada, o superávit do ano subiu para US$ 24,073 bilhões. No mesmo período do ano passado, o superávit comercial era quase a metade: US$ 12,667 bilhões. As exportações este ano até a terceira semana somam US$ 71,288 bilhões, apresentando um crescimento de 20,6% comparativamente ao mesmo período de 2002. As importações totalizam US$ 47,215 bilhões, registrando um incremento de apenas 1,6%. O saldo recorde da balança comercial esse ano superou as melhores expectativas do governo e do mercado financeiro. O superávit acumulado até a terceira semana já ultrapassou a última previsão do Banco Central, que esperava para o ano um saldo positivo de US$ 23,5 bilhões. O mercado financeiro, de acordo com a pesquisa Focus divulgada hoje, previa um superávit de US$ 23,80 bilhões em 2003. Na última sexta-feira, o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Luiz Fernando Furlan, estimou que o superávit deste ano deveria ultrapassar a marca de US$ 24 bilhões até o Natal.