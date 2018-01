Saldo cambial é negativo em US$ 60 milhões nos primeiros dias de julho O fluxo cambial foi negativo em US$ 60 milhões nos 11 primeiros dias úteis de julho, segundo dados divulgados hoje pelo Banco Central. No segmento comercial (saldo da balança comercial), houve superávit de US$ 2,766 bilhões, como resultado de US$ 5,628 bilhões de operações relativas a exportação e US$ 2,863 bilhões de operações relacionadas a importações. No segmento financeiro, os dados do BC contabilizam ingressos de US$ 5,772 bilhões e saídas de US$ 8,598 bilhões. No ano, o resultado acumulado do fluxo cambial até os 11 primeiros dias deste mês é positivo em US$ 9,193 bilhões, produto de um superávit de US$ 25,916 bilhões no segmento comercial e de um déficit de US$ 16,723 bilhões no segmento financeiro. Nesse período, as operações referentes a exportações totalizaram US$ 61,762 bilhões, ante US$ 35,847 bilhões de importações. No segmento financeiro, as saídas chegaram a US$ 73,089 bilhões e os ingressos alcançaram US$ 56,366 bilhões.