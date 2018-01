Saldo cambial fica negativo em US$ 2 bi em maio, após entrada recorde em abril

BRASÍLIA - O fluxo cambial ficou negativo em R$ 2,077 bilhões em maio, a maior saída líquida de divisas do País desde dezembro de 2014, quando somou US$ 14,050 bilhões. O número inverte a tendência do mês passado, quando o fluxo registrou a maior entrada de divisas em quatro anos, de US$ 13,107 bilhões. Em maio de 2014, por sua vez, o saldo estava no vermelho em US$ 813 milhões, informou nesta quarta-feira, 3, o Banco Central.

Apesar do ciclo de alta de juros promovido pelo Comitê de Política Monetária (Copom), que pode ajudar as operações financeiras, o resultado desta conta ficou negativo em US$ 5,560 bilhões em maio. Hoje o colegiado deve anunciar uma nova alta para a Selic. A corrente majoritária do mercado financeiro projeta uma elevação da taxa para 13,75% ao ano.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A entrada de dólares por esse canal financeiro foi de US$ 37,687 bilhões em maio e os envios ficaram em US$ 43,427 bilhões. Ao longo de todo o ano passado, a área financeira foi a principal porta de saída de recursos do País, somando US$ 13,424 bilhões. Este segmento reúne os investimentos estrangeiros diretos e em carteira, remessas de lucro e pagamento de juros, entre outras operações.

Já no comércio exterior, o saldo ficou positivo em US$ 3,483 bilhões em maio, com importações de US$ 13,568 bilhões e exportações de US$ 17,051 bilhões. Nas exportações, estão incluídos US$ 3,561 bilhões em Adiantamento de Contrato de Câmbio (ACC), US$ 4,298 bilhões em Pagamento Antecipado (PA) e US$ 9,236 bilhões em outras entradas.

2015. Por causa do resultado negativo em maio, houve redução do saldo positivo acumulado no ano. Até maio, o fluxo cambial soma US$ 15,794 bilhões, menor do que o resultado acumulado até abril, que era de US$ 17,870 bilhões. Nos primeiros cinco meses de 2014, o fluxo cambial estava positivo em US$ 4,028 bilhões.

De janeiro a maio de 2015, houve entradas líquidas de US$ 8,917 bilhões da área financeira. Nesse segmento foram registrados ingressos de US$ 237,873 bilhões e envios de US$ 228,955 bilhões no período.

Boa parte da saída de divisas do país aconteceu na última semana de maio, quando o fluxo ficou negativo em US$ 1,281 bilhão. O destaque foi o dia 26, que teve uma saída líquida de US$ 2,433 bilhões.