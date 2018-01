Saldo comercial acumulado no mês sobe a US$ 1,695 bi O saldo da balança comercial na terceira semana de março registrou um superávit de US$ 706 milhões, o terceiro melhor resultado no ano. Ainda assim, o valor é 8,31% menor que na semana passada, quando o superávit foi de US$ 770 milhões, o melhor resultado até agora. As exportações no período somaram US$ 2,762 bilhões (média diária de US$ 552,4 milhões) e as importações foram de US$ 2,056 bilhões (média diária de US$ 411,2 milhões). A média das importações na terceira semana de março aumentou 17,08% na comparação com o mesmo período de 2006. Já a média das exportações registrou um crescimento menor: 3,71%. No mês de março, o superávit acumulado até a terceira semana é de US$ 1,695 bilhão, com exportações de US$ 6,855 bilhões e importações de US$ 5,160 bilhões. No ano, o saldo acumulado é de US$ 7,064 bilhões, com exportações de US$ 27,920 bilhões e importações de US$ 20,856 bilhões. Até março, a média das exportações cresceu 26,7%, enquanto que a média das importações aumentou 15,9%.