Saldo comercial acumulado nos últimos 12 meses é recorde O superávit comercial brasileiro em 12 meses acumula valor recorde de US$ 39,875 bilhões, 31% superior ao último recorde que foi de US$ 30,809 bilhões no acumulado de agosto de 2003 a julho de 2004, segundo informou o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). As exportações em 12 meses também são recordes e somam US$ 108,914 bilhões, 27,7% acima do período de agosto de 2003 a julho de 2004. É a primeira vez que as vendas externas ultrapassam a marca de US$ 108 bilhões em 12 meses. A meta do governo é fechar 2005 com exportações de US$ 112 bilhões. As importações totalizaram US$ 69,039 bilhões, também valor recorde para o período de 12 meses e 26% acima do período anterior (agosto 2003 a julho 2004). A corrente de comércio alcançou US$ 177,953 bilhões, também um recorde para o período de 12 meses. Números de julho As exportações de US$ 11,01 bilhões em julho deste ano também são recordes na história do comércio exterior brasileiro. É a primeira vez que as exportações alcançam o patamar de US$ 11 bilhões mensais. O resultado significou um crescimento de 28,9% ante julho de 2004 e de 13,5% em relação a junho de 2005. O saldo comercial de julho, de US$ 5,011 bilhões, é recorde histórico, sendo a primeira vez que alcança a casa dos US$ 5 bilhões. As importações, por seu turno, que somaram US$ 6,050 bilhões, alcançaram valor recorde para meses de julho. Sobre julho de 2004, elas cresceram 14,7% e sobre junho de 2005, 2,6%.