Saldo comercial cai na semana mas é 8% maior no ano O saldo da balança comercial (exportações menos importações) na segunda semana de março caiu 2,06% se comparado à semana anterior. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na última semana o superávit foi de US$ 616 milhões, enquanto nos primeiros três dias deste mês havia alcançado a cifra de US$ 629 milhões. No ano, o saldo da balança comercial é 8% maior do que o registrado até a segunda semana de março do ano passado: US$ 6,911 bilhões, contra 6,401 bilhões alcançados em 2005. A balança também registrou o melhor resultado no ano em importações: US$ 1,826 bilhão, com uma média diária de US$ 365,2 milhões. Já as exportações, que ficaram em de US$ 2,442 bilhões, perderam apenas para a quarta semana de fevereiro, quando as vendas somaram US$ 2,920 bilhões. Na comparação com março de 2005, a média das vendas externas cresceu 14,9%, e a das compras, 22%. Em relação a fevereiro, tanto média das exportações quanto das importações desaceleraram 0,6%. No acumulado do ano, as exportações cresceram 15,4% e as importações seguem a tendência de crescimento maior: 19,1%. Este texto foi alterado às 11h30 com complemento de informações