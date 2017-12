Saldo comercial chega a US$ 18,2 bi em 2003 Com o superávit de US$ 455 milhões alcançado pela balança comercial na primeira semana de outubro, o saldo comercial do País acumulado desde janeiro deste ano já alcança US$ 18,257 bilhões. Segundo dados divulgados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, na primeira semana de outubro as exportações alcançaram US$ 1,032 bilhão e as importações, US$ 577 milhões, tendo a média diária das exportações nos primeiros três dias úteis do mês alcançado US$ 344 milhões e a das importações, US$ 192,3 milhões. Na primeira semana de setembro, que teve cinco dias úteis, o saldo da balança alcançou US$ 713 milhões, resultado de exportações no valor de US$ 1,838 bilhão e importações de US$ 1,125 bilhão, tendo a média diária das exportações alcançado US$ 367,6 milhões e a das importações, US$ 225 milhões.