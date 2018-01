Saldo comercial com EUA bate recorde em 2002 Apesar de todo o protecionismo americano, o saldo comercial do Brasil com os Estados Unidos vai praticamente quadruplicar este ano e bater um recorde histórico. Deverá chegar à casa dos US$ 5 bilhões, segundo estimativas da Secretaria de Comércio Exterior (Secex). Nos últimos 20 anos, apenas na década de 80 - período em que a economia era fechada e as importações controladas - o superávit comercial com os EUA rondou esse patamar. Projeção da secretária-executiva de Comércio Exterior, Lytha Spíndola, indica que o País deverá vender US$ 16 bilhões e comprar entre US$ 10,5 bilhões e US$ 11 bilhões do parceiro americano, mantida a tendência dos meses anteriores. Confirmadas as projeções, os EUA, destino de 25% das exportações brasileiras, responderão por 42% do superávit comercial de US$ 12 bilhões previsto para o País em 2002. Os números do intercâmbio entre os dois países impressionam. De janeiro a novembro, as exportações brasileiras já estavam em US$ 14,2 bilhões, 8% acima do período no ano passado, e as importações em US$ 9,8 bilhões, 20% abaixo. O saldo acumulado em 11 meses foi de US$ 4,4 bilhões. Chama a atenção que o avanço das exportações para o parceiro supera em muito o aumento médio das vendas externas brasileiras (2,3%), assim como o encolhimento das compras nos EUA é maior do que a queda das importações totais (15,9%). A secretária-executiva aponta que, na pauta de exportações para o mercado americano, predominam os produtos industrializados, de maior valor unitário, além da corrente de comércio de empresas multinacionais. "No caso das vendas para a União Européia, são mais produtos básicos, com preços bem inferiores", explica Lytha. Na lista dos principais produtos brasileiros vendidos aos americanos estão aeronaves, aparelhos celulares, automóveis, motores e calçados. Na prática, o superávit deste ano será o terceiro desde 1999, ano da mudança do regime cambial. Um saldo de R$ 286,3 milhões em 2000 encerrou uma série de déficits com os EUA, que somaram US$ 13,7 bilhões em cinco anos. O saldo brasileiro com o parceiro foi superior aos US$ 5 bilhões somente em 1983 e 1988. "Mas as importações eram controladas na década e, com a moratória de 1987, o País não conseguia importar nada", pondera José Augusto de Castro, diretor da Associação de Comércio Exterior do Brasil (AEB). Se depender do novo governo, a sucessão de saldos positivos vai continuar. O ministro nomeado da Casa Civil, José Dirceu, afirmou em palestra a empresários, no Rio, que o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, já deixou claro no encontro com o presidente dos EUA, George W. Bush, que o maior gesto de boa vontade dos americanos, neste momento, será abrir seu mercado para os produtos nos quais o Brasil é competitivo, ajudando a garantir novos superávits comerciais. Enquanto isso, o Brasil recupera participação nas compras dos EUA no exterior. Um estudo do professor Francisco Eduardo Pires de Souza, do Instituto de Economia (IE) da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mostra que a fatia brasileira nas importações americanas, que já foi de 1,7% no fim dos anos 80, avançou de 1,1% para 1,3% nos primeiros nove meses do ano. A diferença de 0,2 ponto porcentual no total das importações de US$ 857 bilhões feitas pelos EUA no período representa um ganho nada desprezível de US$ 1,7 bilhão. O ganho de mercado ocorreu porque, segundo o estudo, enquanto as importações americanas caíram 1,5% até setembro, as compras feitas no Brasil avançaram 4%. Tiro no pé O economista do IE reconhece que o fato de exportar manufaturados ajuda o Brasil, mas destaca o peso do câmbio favorável. "Do câmbio já se extraiu tudo o que se podia. O que pode ajudar a aumentar a presença são as negociações bilaterais e multilaterais, a abertura do mercado americano em produtos onde há protecionismo grande, além de outros fatores empresariais e de política industrial", diz Pires de Souza. A questão é que o protecionismo americano não impede a formação de superávits, mas atrapalha, concordam especialistas. "No que somos muito bons, como aço, sucos, soja, entre outros produtos, tudo o que os Estados Unidos fizeram nos últimos anos foi se defender. Este comércio é importante para o Brasil", reconhece a presidente da Câmara de Comércio Americana do Rio de Janeiro, Gabriella Icaza. Ex-diretora do Bank of America, Gabriella defende as negociações da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). "Não adianta apenas dizer que é contra, tem de ler, entender mais, participar mais das negociações." No combate ao protecionismo, reforça: "Quem vai pressionar os Estados Unidos é o consumidor americano". E completa: "É preciso falar com os clientes, como o setor do aço fez, falando com as empresas americanas de linha branca e indústria automobilística." No caso do aço, o protecionismo americano acabou funcionando como um "tiro no pé", analisa o diretor da AEB. "A cotação do aço aumentou e estimulou as importações, apesar da sobretaxa." O presidente do Instituto Brasileiro de Siderurgia (IBS), José Armando Campos, confirma. Ele explica que os preços de alguns produtos aumentaram no mercado interno, caso dos laminados a frio, estimulando as exportações para os EUA. (Colaborou Jacqueline Farid/AE)