Saldo comercial cresce 57% na 2ª semana de novembro

A balança comercial na segunda semana de novembro registrou um superávit de US$ 734 milhões, valor 57,17% maior que o resultado do mesmo período de 2007, quando o superávit foi de US$ 467 milhões. No acumulado do ano, porém, o superávit de US$ 22,031 bilhões é 37,24% menor que o superávit de janeiro a novembro de 2007, quando foi de US$ 35,109 bilhões. A média de exportações, na comparação com novembro do ano passado, cresceu 21,3% e das importações, 21,5%. Em relação ao mês anterior (outubro), a média das exportações registrou um crescimento de apenas 1,3%, enquanto a média das importações caiu 7,1%. As exportações no período somaram US$ 4,356 bilhões (média diária de US$ 871,2 milhões) e as importações atingiram US$ 3,622 bilhões (média diária de US$ 724,4 milhões). O superávit acumulado no mês sobe para US$ 1,211 bilhão.