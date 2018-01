Saldo comercial do agronegócios bate recorde em julho As exportações de produtos agrícolas somaram US$ 3,748 bilhões em julho, crescimento de 44,4% na comparação com os US$ 2,594 bilhões no mesmo mês de 2003, mostram números divulgados pelo Ministério da Agricultura. Os embarques foram recordes. As importações cresceram 3,17% para US$ 391 milhões, valor que representa 7,09% do total importado pelo País no mês. Em julho, o saldo comercial do agronegócio foi recorde para o mês, somando US$ 3,357 bilhões, 51,5% acima do resultado de julho de 2003. É o terceiro mês que o superávit comercial supera US$ 3 bilhões. O governo avaliou que o incremento das exportações no mês é resultado do aumento das vendas de carnes (75,6%), açúcar e álcool (67,8%) e complexo soja (56,1%). As exportações de açúcar bruto renderam 111,99% e os embarques cresceram 146,37%, informou o ministério. As exportações de álcool etílico, que teve sua receita ampliada de US$ 10,1 milhões para US$ 60,7 milhões no mês. Índia, Coréia do Sul e Estados Unidos, que não adquiriram este produto em 2003, foram responsáveis por 51,72% da receita em julho de 2004. De acordo com o ministério, também houve incremento nas vendas do complexo soja para a China, Países Baixos, Espanha, Itália, França, Alemanha e Irã.