Saldo comercial em 12 meses até março cai pela 1ªvez O saldo da balança comercial brasileira nos últimos 12 meses encerrados em março caiu pela primeira vez na comparação com o ano anterior, "provavelmente desde 2001", segundo o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Meziat. Nos 12 meses até março deste ano, o saldo comercial somou US$ 45,535 bilhões, abaixo dos US$ 45,656 bilhões dos 12 meses encerrados em março de 2006. Segundo Meziat, a tendência é que os superávits em 12 meses, a partir de agora, caiam, refletindo o aumento mais acelerado nas importações, apesar das exportações continuarem crescendo. Ele lembrou que, no primeiro trimestre deste ano, as importações cresceram em termos absolutos US$ 5,088 bilhões (25,3% de expansão), enquanto as exportações avançaram em ritmo menor: US$ 4,532 bilhões (15,4%). "Isso provocou um saldo comercial US$ 556 milhões menor no primeiro trimestre em relação ao mesmo período do ano passado", explicou. "Se as taxas de crescimento das exportações e importações continuarem na mesma magnitude, todos os meses o saldo ficará menor que no ano passado", emendou. No primeiro trimestre deste ano, a balança teve saldo comercial de US$ 8,698 bilhões, com exportações de US$ 33,919 bilhões e importações de US$ 25,221 bilhões. De janeiro a março de 2006, o saldo havia totalizado US$ 9,254 bilhões, sendo US$ 29,387 bilhões em exportações e US$ 20,133 bilhões em importações. Resultado mensal Em março, a balança comercial fechou com um superávit de US$ 3,323 bilhões, o maior resultado mensal do ano em superávit, exportações e importações. Apesar do resultado bom para o ano, o saldo foi 9,7% inferior ao do mesmo período de 2006, quando o superávit foi de US$ 3,680 bilhões. As exportações no mês passado somaram US$ 12,855 bilhões (média diária de US$ 584,3 milhões) e as importações atingiram US$ 9,532 bilhões (média diária de US$ 433,3 milhões). Na comparação com março do ano passado, a média diária das exportações cresceu 18,2%, enquanto que a média das importações aumentou 28,9%. Na última semana do mês (dias 26 a 31 de março), a balança comercial registrou um superávit de US$ 970 milhões, com exportações de US$ 3,020 bilhões (média diária de US$ 604 milhões) e importações de US$ 2,050 bilhões (média diária de US$ 410 milhões). O mercado prevê superávit de US$ 39,45 bilhões para este ano. Matéria alterada às 17h31 para acréscimo de informações sobre o saldo acumulado em 12 meses