Saldo da balança cai em relação à semana passada O saldo da balança comercial na terceira semana de fevereiro ficou em US$ 579 milhões, acumulando US$ 302 milhões a menos do que os US$ 881 milhões apresentados na última semana - quando foi registrado o melhor resultado do ano. As exportações no período somaram US$ 2,162 bilhões, com uma média diária de US$ 432,4 milhões. As importações, por sua vez, ficaram em US$ 1,583 bilhão, com mediana de 316,6 milhões ao dia. Apesar de não ser tão bom quanto o resultado apresentando na segunda semana de fevereiro, a terceira semana do mês registrou avanço frente aos US$ 145 milhões do primeiro levantamento do mês - que obteve o menor resultado do ano. No mês, o saldo da balança acumula um superávit de US$ 1,605 bilhão. No ano, os ganhos somam US$ 4,449 bilhões.