Saldo da balança comercial chega a US$ 1,092 bi em outubro O superávit da balança comercial do País na segunda semana de outubro alcançou US$ 1,092 bilhão, resultado de exportações no valor de US$ 2,483 bilhões e importações de US$ 1,391 bilhão. Com esse resultado, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC), o saldo da balança acumulado no mês soma US$ 1,401 bilhão e, no ano, US$ 26,522 bilhões ante US$ 18,856 em igual período do ano passado. Na segunda semana de outubro, a média diária das exportações nos cinco dias úteis foi de US$ 496,6 milhões e a das importações, de US$ 278,2 milhões. Desempenho da balança comercial em outubro (US$ milhões) 1ª semana 2ª semana Exportações 577 2.483 Importações 268 1.391 Média diária das exportações 577,0 496,6 Média diária das Importações 268,0 278,2 Saldo semanal 309 1.092