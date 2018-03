Saldo da balança comercial em setembro cai 56,5% ante agosto

A balança comercial brasileira fechou o mês de setembro com um superávit de US$ 1,330 bilhões, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 1, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (MDIC). Na comparação com agosto, que registrou superávit de US$ 3,060 bilhões, a queda foi de 56,5% pelo critério da média diária.

As exportações somaram, em setembro, US$ 13,864 bilhões, com média diária de US$ 660,2 milhões. Já as importações totalizaram US$ 12,534 bilhões, com média diária de US$ 596,9 milhões. O saldo registrado em setembro é, pelo critério da média diária, 49,5% inferior ao verificado no mesmo mês do ano passado, quando a balança foi superavitária em US$ 2,758 bilhões.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As exportações, também pela média diária, ficaram 27,4% menores que o desempenho médio verificado em setembro de 2008 (US$ 909,9 milhões) e 0,3% maiores que a média de agosto deste ano (US$ 658,4 milhões).

Com relação às importações, o desempenho médio no mês de setembro ficou 23,9% abaixo da média verificada em setembro do ano passado (US$ 784,5 milhões), e 16,4% superior à média de agosto último (US$ 512,7 milhões).

Acumulado no ano

A balança comercial brasileira acumula no ano, até o mês de setembro, um superávit de US$ 21,275

bilhões. Segundo dados do MDIC, esse saldo positivo é 8,1% superior ao verificado no acumulado do mesmo período do ano passado (US$ 19,686 bilhões). Apesar disso, a corrente de comércio (soma das exportações e importações) registrado nos nove primeiros meses de 2009, de US$ 202,291 bilhões, é 28,3% inferior à verificada em igual período de 2008 (US$ 282,032 bilhões).

As exportações, no ano até o mês passado, somam US$ 111,783 bilhões, com média diária de US$ 597,8

milhões, o que representa uma queda de 25,1% em relação à média verificada no mesmo período de 2008 (US$ 798,2 milhões). As importações totalizam US$ 90,508 bilhões no ano até setembro, com média diária de US$ 484 milhões, valor 30,3% inferior à média registrada em igual período de 2008 (US$ 694 milhões).

No acumulado dos últimos 12 meses até setembro de 2009), as exportações somam US$ 158,866 bilhões e as importações, US$ 132,310 bilhões, resultado num superávit de US$ 26,556 bilhões para o período.