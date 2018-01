Saldo da balança comercial ultrapassa US$ 41 bi no ano O saldo da balança comercial na primeira semana de dezembro é de US$ 671 milhões, segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. As exportações no período somaram US$ 1,290 bilhão (média diária de US$ 645 milhões), e as importações foram de US$ 619 milhões (média diária de US$ 309,5 milhões). Com este resultado, o saldo acumulado da balança comercial é de US$ 41,104 bilhões. De janeiro a dezembro, até a primeira semana, as exportações registraram um crescimento de 22,9% em relação ao ano passado, e as importações aumentaram 16,4%, no mesmo período.