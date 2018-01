Saldo da balança comercial vem em ritmo de queda em janeiro O saldo positivo da balança comercial vem em ritmo de queda em janeiro. Na terceira semana, o saldo positivo foi de US$ 469 milhões, o menor resultado no mês. Na segunda semana, o saldo positivo também foi menor em relação à primeira semana - de US$ US$ 535 milhões e US$ 745 milhões, respectivamente. No mês, o saldo acumulado da balança comercial é de US$ 1,749 bilhão. O resultado menor do saldo da balança comercial vem de exportações menores, de US$ 1,943 bilhão (média diária de 388,6 milhões). Na semana anterior as exportações somavam US$ 2,068 bilhões e na primeira semana, US$ 2,124 bilhões. As importações também caíram em relação à segunda semana e ficaram em US$ 1,474 bilhão (média diária de US$ 294,8 milhões), contra US$ 1,533 bilhão, na semana anterior. Mas o resultado das importações nesta última semana foi maior que o da primeira, quando as importações somaram US$ 1,379 bilhão. Na comparação com janeiro de 2005, a média diária das exportações em 2006 cresceu 15,4% e a média das importações, 16,7%. Já em relação ao mês anterior, dezembro de 2005, a média das exportações, na terceira semana de janeiro registrou uma queda de 17,4% e das importações, 1,8%.