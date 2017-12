Saldo da balança é de US$ 643 mi na 3ª semana de dezembro O saldo da balança comercial na terceira semana de dezembro foi de US$ 643 milhões. Segundo informações do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o saldo acumulado no mês é de US$ 1,697 bilhão, e no ano, US$ 31,893 bilhões. As exportações na terceira semana somaram US$ 2,052 bilhões (média diária de US$ 410,4 milhões) e as importações foram de US$ 1,409 bilhão (média diária de US$ 281,8 milhões. O resultado foi menor em relação à semana anterior, quando a balança comercial registrou um saldo de US$ 843 milhões.