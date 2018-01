Saldo da balança em 2002 deixou Brasil menos vulnerável O saldo da balança comercial em 2002 apresentou o maior superávit anual desde 1994: US$ 13,13 bilhões, com exportações de US$ 60,362 bilhões e importações de US$ 47,232 bilhões. Em 1994, o saldo foi de US$ 10,466 bilhões. Segundo análise do desempenho da balança comercial feita pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, esse resultado foi fundamental para a redução da vulnerabilidade do balanço de pagamentos, reduzindo o déficit em transações correntes - de US$ 15,304 bilhões em 2001, para US$ 7,756 bilhões em 2002, "o menor do Plano Real", chegando a 1,67% do PIB. O valor das exportações do ano passado, segundo o Ministério, é recorde histórico - 3,7% acima do registrado em 2001 (US$ 58,223 bilhões). De acordo com a análise de desempenho, o índice de preços das exportações brasileiras registrou queda de 4,1%, mas a quantidade de produtos exportados apresentou crescimento de 8%, "resultado da competitividade dos produtos brasileiros, não só pela trajetória favorável da taxa de câmbio, como pelo resultado dos investimentos realizados nos últimos anos pelo setor produtivo". O Ministério do Desenvolvimento ressaltou também em seu levantamento que outro fator de importância para a ampliação das vendas brasileiras foram as missões lideradas pelo Ministério, que contribuíram para o acréscimo de US$ 2 bilhões no saldo da balança comercial, com vendas para países como a China, México, Russia, Índica, Coréia do Sul e Japão. Os técnicos reconhecem, no entanto, que no primeiro semestre de 2002 a obtenção de saldos positivos deu-se principalmente em função da queda das importações de 22,6%, enquanto as exportações foram 13,3% inferiores ao mesmo período de 2001. O documento do Ministério destaca que no 2º semestre o desempenho das exportações teve papel fundamental para a recuperação do saldo, com aumento de 20,5% na comparação com o resultado obtido entre julho a dezembro de 2002 e o do mesmo período de 2002. Na mesma comparação, as importações apresentaram uma queda de 6,7%. O levantamento concluiu que os 20 principais itens da pauta exportadora de 2002 responderam por 51,1% do total exportado. Entre os produtos que tiveram maior participação na pauta de exportações estão o minério de ferro e a soja em grão, seguidos das vendas de aviões, farelo de soja, aparelhos transmissores/receptores e automóveis de passageiros. O documento do Ministério acrescenta que "se excetuarmos as vendas para a Argentina, que recuaram 53,2%, equivalentes a US$ 2,66 bilhões, as exportações para os demais países cresceram 9,0%". Na avaliação sobre mercados compradores de produtos brasileiros, o trabalho mostra que a Argentina, que até 2001 era o segundo maior de destino das exportações brasileiras, foi superada pelos Países Baixos, Alemanha e China. O maior comprador do Brasil continua sendo os Estados Unidos. As exportações brasileiras para o mercado americano atingiram US$ 15,5 bilhões no ano passado, o maior resultado obtido até hoje, superando o valor de 2001, também recorde histórico, de US$ 14,4 bilhões. A queda de 15% nas importações brasileiras em 2002 em relação a 2001 decorreu da retração nas aquisições de todos os setores, exceto combustíveis e lubrificantes, que permaneceram estáveis. De acordo com a análise, as compras de bens de capital caíram 21,7%, bens de consumo, -17,4% e matérias-primas e intermediários, -14,2%. Além do efeito da taxa de câmbio, a queda das importações em 2002 é atribuída também, ao processo de substituição por produção doméstica, em setores como siderúrgico, confecções, material de transporte, calçados e alimentos industrializados.