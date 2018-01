Saldo da balança na 2ª semana de março é o melhor do ano O saldo da balança comercial na segunda semana de março registrou um superávit de US$ 770 milhões, até agora o melhor resultado desde o começo do ano. O valor é ainda 25% maior que o superávit de US$ 616 milhões verificado no mesmo período de 2006. As exportações somaram US$ 2,871 bilhões (média diária de US$ 574,2 milhões) e as importações foram de US$ 2,101 bilhões (média diária de US$ 420,2 milhões). No mês, o saldo acumulado é de US$ 989 milhões. Até a segunda semana de março, a balança acumula um saldo positivo de US$ 6,358 bilhões, com exportações de US$ 25,158 bilhões e importações de US$ 18,8 bilhões. Este resultado é 7,38% menor que no mesmo período de 2006, quando o superávit era de US$ 6,865 bilhões. As importações no período aumentaram 25,2%, enquanto que as exportações cresceram apenas 15%.