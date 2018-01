Saldo da balança pode chegar a US$ 20 bilhões este ano O secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Ivan Ramalho, afirmou hoje que o País tem condições de atingir um superávit na balança comercial de mais de US$ 20 bilhões neste ano. ?Se as exportações continuarem no mesmo ritmo, acima de US$ 6 bilhões ao mês, podemos atingir os US$ 21 bilhões, US$ 20 bilhões?, disse. Ele ressaltou que esse número não é meta do ministério. O saldo positivo da balança no período de agosto de 2002 até julho deste ano ficou em US$ 21,811 bilhões, recorde para intervalos de 12 meses nessa época do ano. Ou seja, se as exportações e as importações de agosto a dezembro deste ano repetirem os desempenhos dos mesmos meses do ano passado, o superávit ultrapassar á os US$ 21 bilhões. O secretário reafirmou que a meta de exportações de US$ 68 bilhões stá mantida e será cumprida. Segundo os dados divulgados pelo Ministério, as exportações dos 12 meses terminados em julho atingiram US$ 68 bilhões. Segundo o ministério, é a primeira vez que as exportações ultrapassam este valor em períodos de 12 meses.