Saldo da balança pode ultrapassar meta do ano A balança comercial já alcançou ontem um superávit de US$ 1,133 bilhão no acumulado de agosto, segundo apurou a Agência Estado junto a fontes do mercado. De acordo com as fontes, só ontem a balança pontuou um saldo positivo de US$ 148 milhões. Se estes números forem confirmados, o acumulado no ano chegaria a US$ 4,936 bilhões. ?Dependendo dos números de hoje, o saldo no ano já poderá ultrapassar a meta inicial de US$ 5 bilhões para o ano todo?, diz uma fonte. Ontem o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Sérgio Amaral, anunciou que o superávit da balança para 2002 será US$ 7 bilhões, ou até mais. Ainda segundo fontes do mercado, o volume das exportações acumulado no mês, até ontem, já era de US$ 4,184 bilhões, contra um total de US$ 3,051 bilhões em importações.