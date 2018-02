Saldo da balança registra alta de 14,68% O saldo da balança comercial na quarta semana de setembro registrou superávit de US$ 984 milhões, 14,68% maior em relação ao mesmo período de 2005, quando ficou em US$ 858 milhões. Com exportações de US$ 3,001 bilhões e importações de US$ 2,017 bilhões, o resultado é, porém, 23,3% menor do que o resultado da semana anterior, quando o superávit foi de US$ 1,283 bilhão. A média diária das exportações foi de US$ 600,2 milhões, 20,2% maior que em setembro de 2005. Já a das importações foi bem maior que no mesmo período do ano passado: 33,9%, atingindo US$ 403,4 milhões. Em relação ao mês passado, agosto, a média das exportações aumentou 2,6% e das importações, 1,5%. No mês, o saldo acumulado é de US$ 3,088 bilhões, e no ano, US$ 32,716 bilhões. No acumulado do ano, as exportações cresceram 15,2% e as importações, 22,8%.