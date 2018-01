Saldo da balança soma US$ 20,051 bilhões no ano O saldo da balança comercial no primeiro dia útil de julho (dia 1º) registrou um superávit de US$ 380 milhões, resultado de US$ 649 milhões em exportações e de US$ 269 milhões em importações. O saldo acumulado no ano passa para US$ 20,051 bilhões.