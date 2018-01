Saldo da balança tem recorde histórico de US$ 5,011 bi O saldo da balança comercial em julho fechou com um superávit de US$ 5,011 bilhões, recorde histórico mensal. O segundo melhor resultado foi em junho passado, quando o superávit foi de US$ 4,031 bilhões, e o terceiro melhor resultado mensal foi em abril: US$ 3,876 bilhões. As exportações em julho somaram US$ 11,061 bilhões (média diária de US$ 526,7 milhões), e as importações, foram de US$ 6,050 bilhões (média diária de US$ 288,1 milhões). No ano, o saldo acumulado da balança comercial é de US$ 24,678 bilhões. O superávit da balança comercial na última semana de julho também registrou recorde no ano: US$ 1,970 bilhão. As exportações na última semana foram as melhores no ano: US$ 3,305 bilhões (média diária de US$ 661 milhões . As importações somaram US$ 1,335 bilhão (média diária de US$ 267 milhões).