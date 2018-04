Saldo da balança tem superávit 18,8% maior do que em 2008

A balança comercial brasileira acumula no ano, até a segunda semana de julho, um superávit de US$ 15,244 bilhões, causado por uma queda maior nas importações. O saldo do período é 18,8% superior, em valores, ao registrado no mesmo período de 2008, quando a balança acumulava superávit de US$ 12,831 bilhões, segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 13, pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.

Contudo, os números mostram que houve uma queda no comércio exterior do País. Tanto a média diária das exportações quanto das importações caiu, o que reduziu o a corrente de comércio (soma das exportações e importações) no acumulado do ano.

As exportações somam, no período, US$ 74,701 bilhões, com média diária de US$ 574,6 milhões, o que representa uma queda de 22,7% em relação à média diária exportada no mesmo período do ano passado (US$ 743,4 milhões).

As importações totalizam, no ano, US$ 59,457 bilhões, com média diária de US$ 457,4 milhões, uma queda de 29,2% em relação ao desempenho médio diário das importações no mesmo período de 2008 (US$ 646,2 milhões).

Com esse desempenho, a corrente de comércio no período soma US$ 134,158 bilhões. O valor é 26,9% inferior ao registrado no mesmo período de 2008, quando a corrente de comércio foi de US$ 183,421 bilhões, refletindo a desaceleração do fluxo de comércio internacional.