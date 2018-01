Saldo da balança ultrapassa US$ 40 bi no ano O saldo da balança comercial na quarta semana de novembro registrou um superávit de US$ 925 milhões. As exportações no período somaram US$ 2,543 bilhões (média diária de US$ 508,6 milhões)e as importações foram de US$ 1,618 bilhão(média de US$ 323,6 milhões). O superávit acumulado no mês aumentou para US$ 3,677 bilhões, e no ano já chaga a US$ 40,027 bilhões. É o segundo melhor resultado do mês, perdendo apenas para a segunda semana, quando o saldo foi de US$ 939 milhões.