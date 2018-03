Saldo de investimento estrangeiro na bolsa chega a R$ 607 milhões A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou fevereiro com saldo de investimentos estrangeiros positivo. O balanço revela entrada de R$ 367,640 milhões, resultado de compras de ações no valor de R$ 2,275 bilhões e vendas de R$ 1,907 bilhão. No ano, a Bovespa acumula superávit de capital externo de R$ 607,111 milhões. A Bovespa movimentou um volume financeiro de R$ 9,42 bilhões no mês passado, com média de operações diárias de R$ 471,10 milhões, com 27,225 mil negócios, contra uma média em janeiro de R$ 577,34 milhões e 30,635 mil negócios. O pregão viva voz foi responsável por 19,7% do volume negociado em fevereiro, contra 80,3% no sistema eletrônico. A fatia de participação do homebroker (pela internet) foi de 8,47% em relação à quantidade de negócios e de 2,28% em volume financeiro. O valor médio das operações no homebroker foi de R$ 4,257 mil, e foram realizados 90,616 mil negócios em fevereiro. A Bovespa informou que em fevereiro os investidores institucionais lideraram a movimentação, ficando responsáveis por 29,4% das operações, ante 17,6%. Na seqüência estão as pessoas físicas, cuja participação subiu de 22,4% para 22,6%. Os investidores estrangeiros elevaram a fatia de 21,6% para 22,4% e as instituições financeiras representaram 21,3%. As empresas ficaram responsáveis por 4%, e o item outros, 0,3%. As ações que apresentaram o maior volume financeiro de negócios no mês passado foram Telemar PN (R$ 1,2 bilhão), Petrobras PN (R$ 922 milhões), Vale PNA (R$ 362 milhões), Bradesco PN (R$ 315 milhões), e Companhia Siderúrgica Nacional ON (R$ 304 milhões). As ações PN da Klabin lideraram a alta do Ibovespa no mês passado, subindo 36,7%. Os demais destaque foram Acesita PN (+35,2%), Companhia Siderúrgica Tubarão PN (+26,7%), Telesp PN (+12,4%) e Souza Cruz ON (+11,5 %). Os maiores recuos ficaram por conta de Embraer ON (-30,1%), seguida por Light ON (-27,5%), Embraer PN (-26,7%), Net PN (-18,9%) e Eletropaulo PN (-18,2%).